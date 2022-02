Soirée cauchemardesque pour Manchester United !

Un évènement frustrant

Un accident s’est produit juste avant le match opposant l’Atlético et Manchester United, au niveau de l’hôtel des Mancuniens.

Une grue au sol

Peu de temps avant le huitième de finale, au niveau de l’hôtel de Manchester United, une grue est tombée, juste devant l’infrastructure qui accueillait les Mancuniens. Un évènement mystérieux dont l’origine demeure inconnue. On imagine mal que ce soit une tentative de nuire de la part les Espagnols, même si la piste n’est pas à écarter tant qu’aucune preuve n’est fournie.

🔴 Anthony Elanga vient d’égaliser pour Manchester United 1-1 face à Atlético Madrid. L’attaquant suédois d’origine camerounaise est entré en jeu à la 75e en lieu et place de Marcus Rashford. 🇨🇲🇸🇪#LDC pic.twitter.com/BlkMK00cMN — AllezLesLions (@AllezLesLions) February 23, 2022

Cet accident a choqué le collectif, ce qui a probablement affecté le moral de l’équipe. Manchester United n’est pas au meilleur de sa forme et le nul de cette soirée en Ligue des champions n’a en rien aidé les hommes en rouge dans cette mauvaise passe.

Un match nul

La journée des Red Devils s’est donc également mal terminée. Elle rappelle l’histoire de Benzema, qui avait passé une horrible soirée avec le Real Madrid. Quoi qu’il en soit, les joueurs anglais doivent absolument se ressaisir s’ils veulent remonter au classement de premier league et passer les huitièmes en gagnant le match retour.

La performance collective n’était pas exceptionnelle, Elanga a marqué un but cinq minutes après avoir remplacé Marcus Rashford. Cela n’a pas suffi à redynamiser le collectif, qui a buté sur le gardien trop de fois pour se montrer dangereux. Les Colchoneros peuvent s’en vouloir de ne pas avoir davantage insisté sur le plan offensif, ils auraient pu gagner s’ils s’étaient appliqués.

Un match surprenant

La chute de la grue n’a pas été la seule distraction du jour, les joueurs avaient aussi un huitième de finale à jouer.

Un duel annoncé

Griezmann avait annoncé un duel au sommet entre ses deux confrères Paul Pogba et Geoffrey Kondogbia. Toutefois, le milieu madrilène s’est royalement imposé face à un Pogba à peine impliqué dans le jeu. Les deux Français sont amis de longue date et espéraient se combattre dans un cadre de rêve, ça n’a pas été le cas, Kondogbia a maitrisé son adversaire pendant tout le match.

Une performance médiocre de la part de Pogba, déjà annoncé dans un autre club dès l’été prochain. Rien n’est sûr pour le milieu de terrain Mancunien, même si les rumeurs confirment qu’il pourrait bel et bien partir au PSG.

Une performance globale moyenne

Le rendement offensif de Manchester était bien timide durant cette soirée du 23 février. Les Red Devils n’ont pas fait la différence et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ronaldo n’a toujours rien prouvé, et même Bruno Fernandes n’a pas réussi à sauver les siens comme il a l’habitude de le faire…

Défensivement, ce n’était pas remarquable non plus, la défense a pris un but dès la septième minute par Felix. Une preuve que les hommes en rouge subissent une mauvaise passe.