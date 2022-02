Toulouse : Les habitants doivent se séparer de leur cave...

Un projet de taille pour Toulouse

La ville compte bien réaliser son projet en installant une troisième ligne de métro de quasiment 30 km de long.

Une nouvelle ligne implique de nombreux changements

Il était impossible que la future ligne de métro de la ville de Toulouse ne passe par aucun domicile. Ce troisième itinéraire sera d’une longueur de 27 km, une taille importante qui va forcément affecter la vie des habitants de la ville. Sur ce chemin de presque 30 km, des foyers barreront la route, des caves bloqueront la future installation et doivent être vendues à la ville.

On le sait peu, mais on est toujours propriétaire du tréfonds de sa maison, tout comme de la colonne d’air au-dessus

Peu de profits pour les habitants

La majorité des citoyens concernés par cette installation ont déjà reçu une offre de rachat et ont été étonnés de voir le montant proposé par la ville. En effet, les caves les plus courantes ne valent pas grand-chose. Les pièces situées à presque 20 m sous terre ne vont pas rapporter aux personnes qui espéraient le plus recevoir de sommes importantes.

Il y en a qui se sont mis à rêver

Les experts ont estimé que les sous-sols ne valent pas plus de 80 euros, une somme bien maigre par rapport à l’utilité des caves. Les habitants perdent un espace de stockage très pratique.

Un accord global

La ville assure la sécurité de ses habitants, tout en instaurant un dessein d’envergure.

Une offre spéciale

Il n’est pas réellement possible de décliner l’offre que la ville fait aux différents foyers de la ville rose. Le métro est un projet lié à l’utilité publique, les citoyens sont donc dans l’obligation de participer à ce projet et la vente des sous-sols est essentielle.

Seuls quelques rares dossiers ont posé un problème

Les habitants se demandent encore s’ils seront en sécurité malgré le passage d’un moyen de transport sous leurs foyers. Ils ont été rassurés, un test complet sera fait avant le début des travaux.

Un dessein clair et ambitieux

Contrairement à celui de Rennes, le sous-sol de Toulouse est plutôt stable. Par ailleurs, nous avons déjà deux lignes et si l’on ressentait la moindre vibration au passage du métro, cela se saurait

Des analyses préalables seront faites, pour s’assurer qu’aucun bâtiment ne s’écroule ou risque de se dégrader. La priorité reste sans aucun doute la sécurité des citoyens toulousains.

Le projet total coûtera environ 3 milliards d’euros. De plus, toutes les caves ne seront pas destinées à devenir un passage du métro, mais des lieux pour entamer les chantiers. La réalisation devrait poser quelques problèmes aux habitants, entre nuisance sonore constante et les vibrations des travaux. Patience est de mise, cette troisième ligne ne sera pas mise en service avant la fin de l’année 2028.