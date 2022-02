Un chien tué, le maire d’une commune mis en cause ?

Une balade qui tourne au drame

Samedi matin, Chloé et une amie vont promener leurs deux chiens, des huskys, dans les champs autour de chez elles. Au bout de quelques minutes, elles s’inquiètent de ne plus voir les chiens revenir, car cela ne leur ressemble pas.

Sur la cagnotte pour payer les frais judiciaires, lancée par les propriétaires de Pouchka, la chienne disparue, Chloé explique : “Mon chien a été tué de sang-froid par une tierce personne”. Cette personne ne serait autre que le maire de la commune.

Une disparition mystérieuse

Samedi 19 février dernier, lors d’une habituelle balade, Chloé et une de ses amies se promènent en forêt à Bérelles dans le Nord. Toutes deux propriétaires de huskys, elles expliquent laisser leurs boules de poils se promener librement : “Elles ne sont pas méchantes, on les a récupérées à la SPA. Elles sont plutôt peureuses”, comme elle en témoigne à La Voix du Nord. Son compagnon, Victor, explique également cette mésaventure sur son compte Twitter.

Thread : Comment un Maire a lâchement abattu mon chien et refuse de me rendre le corps pic.twitter.com/l2TiWrDIBc — J'ai faim. (@gradzila) February 21, 2022

Les deux chiens finissent par s’éloigner dans les champs, comportement qui n’inquiètent pas immédiatement les deux jeunes femmes. Cependant, les chiens reviennent habituellement très fréquemment vers leurs propriétaires, ce qu’ils ne font pas à ce moment-là. Elles se rapprochent alors du village, en criant le nom des chiens. Si l’un des deux revient vite, Pouchka quant à elle reste introuvable.

Toute la journée, elle continue de la chercher. Elle frappe aux portes des maisons autour de la forêt et des champs et laisse son numéro chez quelques voisins. Elle lance également un appel sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver sa chienne. À 18 heures cependant, l’histoire prend un nouveau tournant. Un voisin l’appelle.

Il a vu mon chien se faire tuer par le maire de Bérelles.

Un témoin de l’événement

Le voisin aurait, en effet, vu le chien être tué de plusieurs coups de fusil sous ses yeux, alors que la chienne essayait d’entrer dans le jardin du maire, Orgéo Rigoni, un homme de 77 ans. Il explique ainsi avoir vu l’édile mettre le corps du chien dans un sac. La jeune femme et son compagnon se ruent au domicile du maire. Si celui-ci avoue immédiatement avoir tiré avec son fusil pour faire fuir les chiens, il nie avoir tué Pouchka.

L’informateur explique avoir vu le maire tiré sur le chien, qui a paniqué et a tenté de s’enfuir avant de se coincer dans le grillage de la demeure de l’élu. Ce dernier s’est toutefois défendu. Contacté par la Voix du Nord il explique : “Les deux chiens ont attaqué mon troupeau de moutons. J’ai dû le blesser légèrement puisqu’il est reparti après. Pour ma part, il s’agissait de chien errant. Tout est clôturé chez moi. Si je n’avais pas été là, il aurait pu faire beaucoup de dégâts.”

Toujours pas de nouvelle de la chienne

Les deux propriétaires n’ont toujours pas revu leur chienne. Le couple a porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet d’Avesnes-sur-Helpe. En l’absence du corps, il est pour le moment impossible de mener une enquête vétérinaire, qui pourrait pourtant beaucoup aider dans la résolution de l’affaire.

Chloé, totalement bouleversée, raconte : “Pour moi, c’est comme si on avait tué un membre de ma famille. Et nous n’avons pas le corps, c’est impossible de faire notre deuil. Les témoins sont choqués, l’autre chienne aussi. Pouchka n’aboyait jamais. Elle était très joueuse, mais n’a jamais fait de mal à d’autres animaux ou à des humains. On allait fêter ses 3 ans.”