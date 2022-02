Une nouvelle chaîne de discount russe concurrence Lidl

Une nouvelle enseigne de discount

Si Lidl s’est implanté il y a près de 25 ans sur le territoire français, le succès de la chaîne n’est plus à faire. Une large clientèle l’attend à chaque nouvelle innovation, et le rapport qualité-prix est très souvent mentionné. Cependant, un petit nouveau dans le monde du discount pourrait potentiellement bousculer les choses.

Un discounter venu tout droit de Sibérie

Un nouvel acteur du monde du discount pourrait éclore en France. Du nom de Mere, cette enseigne promet des prix très bas et des produits aux rabais intéressants.

C’est en 2009 qu’ont été créés les magasins Mere en Sibérie. Ils appartiennent au groupe de distribution russe Svetofor. Plus de 2 500 magasins ont été ouverts en une décennie, et ils ne comptent pas s’arrêter là.

À la tête de la chaîne, la famille Schneider. Valentina, une Sibérienne octogénaire en est la principale actionnaire. Elle avait bâti avec ses deux fils, Sergueï et Andreï un important grossiste de bière au milieu des années 90. Toutefois, avec la crise de 2008, l’entreprise fait faillite. La famille se lance alors dans le hard-discount.

Faire des économies à tout prix

Pour réduire leurs prix au maximum, l’entreprise a plusieurs techniques.

D’abord, les marchandises sont posées sur des palettes directement. De plus, les vendeurs ne sont que très peu dans le magasin. De plus, les quantités sont commandées en gros volume, pour permettre de moins payer. Rien n’est cependant moins sûr quant à la qualité des produits proposés. L’offre est très limitée, et les produits sont souvent de longue conservation, ou proches de leur date de péremption. Le stockage, l’éclairage, la publicité et la communication sont, eux aussi, diminués au maximum.

Selon le spécialiste Yves Puget, du magazine Libre Service Actualités sur la consommation des ménages, explique qu’il doute qu’une faible qualité séduise les Français, qui sont désormais plus à même de consommer de meilleurs produits, étant de plus en plus enclins aux produits faits-maison par exemple.

L’Europe accueille désormais Mere

Plusieurs pays européens ont accueilli récemment la chaîne de magasins aux prix hyper concurrentiels. Dernièrement, l’enseigne s’est implantée en Italie, au Royaume-Uni ou encore en Grèce et en Espagne.

Un premier magasin en France était prévu à Thionville, en Moselle. Il devait avoir des locaux de 1 000 m². Cependant, le maire de la commune n’a pas eu beaucoup de nouvelles de cette implantation…

J’avais reçu le 11 octobre 2021, à la mairie, un de ses représentants, Sergey Romashkin, qui m’a dit : ça va aller très vite. Et puis rien n’a avancé.

En janvier dernier, l’homme a rappelé pour dire que le projet est “abandonné” en raison de “relations difficiles entre la France et la Russie”. L’enseigne prévoyait pourtant “d’ouvrir des magasins dans toutes les grandes villes de France”, comme elle le dit sur son site Internet.

Le futur nous éclairera sur l’ouverture ou non de Mere en France…