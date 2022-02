Vikings Valhalla : Les références à la série originale

La série phénomène Vikings datant de 2013, voit son succès grandir chaque jour. Son personnage phare Ragnar Lodbrok a su convaincre les téléspectateurs avec sa soif d’aventures et ses envies de nouvelles conquêtes. Le 25 février dernier, sortait le spin-off de la série intitulée Vikings Valhalla. Les références à la version originale sont multiples et l’on va découvrir celles que le producteur a souhaité inclure.

See you in Valhalla. 🔥 ⚔️ 🛡 Vikings: Valhalla is now streaming only on Netflix. pic.twitter.com/u8exv5mURx — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) February 25, 2022

La nouvelle série Vikings Valhalla

Dans cette nouvelle version dérivée, les faits se déroulent une centaine d’années après la série originelle. Les personnages sont nouveaux, trois d’entre eux se démarquent : Leif Eriksson ; Fredys Eriksdotter et Harald Sigurdsson, dont on va suivre leurs aventures.

Le producteur de la série Vikings Valhalla, Michael Hirst, s’est exprimé le spin-off et des choix qu’il a souhaité faire :

Nous allons retourner à Kattegat, qui est la demeure spirituelle des Vikings. Mais c’est une Kattegat changée. Elle est désormais ouverte au commerce en Europe et considérée comme l’un des plus gros ports du continent. Elle a grandi en termes de taille et de renommée. Le roi d’Angleterre est désormais un Viking. Ils ont envahi le pays et la Normandie leur appartient. Mais le conflit entre chrétiens et païens est toujours d’actualité, car beaucoup de rois vikings se sont convertis au christianisme

Les clins d’œil sont nombreux, cependant, il est possible de la regarder sans pour autant avoir vu la série. Pour les fans de The Vikings, il sera néanmoins plus intéressant de faire des liens avec celle-ci.

Les références évidentes

Michael Hirst étant le créateur de la série Vikings, a tenu à se rattacher à celle-ci pour produire ce spin-off. Évidemment, la référence principale est Ragnar Lodbrok. Celui-ci est considéré comme une véritable légende.

Des personnages connus

Première chose qui marque dès le début : les personnages principaux sont les descendants d’Erik Thorvaldsson et Harald, roi de Norvège.

D’ailleurs, on entend dès le premier épisode Harald déclaré :

Je suis l’arrière-petit-fils d’Harald à la belle chevelure

Un autre personnage revit à travers sa descendance. En effet, la reine d’Angleterre Emma étant normande, le personnage de Rollo a donc réussi à s’en sortir et fonder sa famille.

La mort de Ragnar Lodbrok est également évoquée dès le premier épisode où un charmeur de serpent est présent. Et oui, la mort tragique du personnage dans une fosse à serpent a attristé tous les téléspectateurs.

Vikings: Valhalla is a WILD ride! It’s super fast-paced and packed with awesome fight sequences. Great characters. Solid story. A must watch for Vikings fans, and perfectly accessible to newcomers. @NetflixValhalla #VikingsValhalla pic.twitter.com/hlOZ6hbFph — Ashley (@AshWHurst) February 21, 2022

Un univers similaire

Évidemment, l’univers de la série est le même étant donné que les événements se passent à la suite des Vikings.

Les corbeaux omniprésents dans la version originale sont aussi présents.

En effet, ils représentent les légendes et la spiritualité nordiques. On les retrouve avec Freydis qui croise l’oiseau sur sa route pour se rendre à Upsalla par exemple.

Ce spin-off va ainsi convaincre les fans de la série qui retrouveront l’univers Vikings et leurs personnages préférés à travers leurs descendances. De nouvelles intrigues apparaissent au cours de la série qui semble déjà convaincre le public.