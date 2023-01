Auto-entrepreneur : comment assurer son activité

Se lancer dans l’indépendance d’une entreprise revient à prendre des mesures de responsabilité importantes. Être auto-entrepreneur, c’est pouvoir se couvrir en cas de dommages à autrui ou à soi-même et ainsi protéger ses revenus. Gérer une micro-entreprise n’est pas à prendre à la légère malgré sa taille, car les risques ne diminuent pas pour autant.

Une assurance obligatoire ?

Selon le domaine d’activité de l’auto-entrepreneur, il est possible que s’assurer passe d’une simple recommandation à un caractère obligatoire, c’est pourquoi il faut être vigilant. Prenons, par exemple, les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Dans un cadre exposé aux risques et blessures, l’assurance de responsabilité civile décennale devient obligatoire. À côté, c’est une garantie civile professionnelle qui peut être recommandée à des auto-entrepreneurs exerçant dans la vente ou les services.

Parmi les activités dont la souscription d’une assurance est obligatoire, on peut retrouver :

Les agences de voyages

Le domaine de l’automobile

Le secteur des activités physiques et sportives

D’autres professions spécifiquement réglementées

Dans le cas où l’auto-entrepreneur doit utiliser un véhicule ou entretenir des locaux, une assurance de responsabilité civile lui sera également obligatoire.

Ainsi, comment savoir si notre entreprise nécessite d’être assuré? Il est possible de s’informer auprès de sa fédération professionnelle ou de la chambre des commerces pour en avoir le cœur net. Maintenant, si celle-ci n’est pas obligatoire, elle reste vivement conseillée. En effet, en plus de couvrir les dommages causés par des tiers durant l’activité professionnelle, elle permet aussi de prévenir les prestations défectueuses. En terme, elle est efficace sur l’instant comme sur la durée.

Bien assurer son activité professionnelle

Il n’y a pas de secrets pour trouver une bonne assurance pour son entreprise : il faut que celle-ci sache s’adapter aux besoins de l’activité. Pour cela, plusieurs contrats proposent des services variés et qui s’adaptent du plus général au cas les plus spécifiques :

L’assurance responsabilité civile professionnelle : le BABA des assurances, vous la retrouvez souvent intégrée à d’autres offres, dont des formules 100% pour auto-entrepreneur, comme la RC Pro de chez Hiscox . Un moyen de bien débuter avec efficacité.

L’assurance garantie décennale : obligatoire dans le secteur du bâtiment et de la construction.

La protection juridique : protège la confrontation en cas de litige. Il s’agit de défendre ses droits et de connaître les lois pour une prise en charge sur mesure.

L’assurance perte d’exploitation : elle promet des indemnités pour la location d’un nouveau local ou encore les charges à régler suite à un sinistre. Elle est souvent un complément de l’assurance multirisque.

L’assurance auto : rien qui ne soit inconnu au bataillon, elle est essentielle en cas de déplacements professionnels fréquents. Elle permet de couvrir la perte de matériel transporté avant un accident.

D’autres assurances existent comme la prise en charge journalière et ses indemnités en cas d’arrêt de travail pour maladie. Les paramètres qu’elles proposent prouvent leur efficacité et leur nécessité au quotidien. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à se renseigner davantage, à prendre contact avec les agences d’assurances ou même à comparer les prix directement en ligne.

En effet, les tarifs des assurances d’auto-entrepreneur varient selon les besoins. Par exemple, un contrat de responsabilité civile peut valoir à partir de 100 euros pour un contrat d’un an (renouvelable). Une garantie décennale monte jusqu’à 600 euros et une perte d’exploitation commence vers les 300 euros. Évidemment, ces approximatifs varient selon les offres proposées et vous trouverez très probablement des formules plus ou moins chères selon là où vous regardez.

Un auto-entrepreneur commence de rien et vise loin sans pour autant être conscient de tous les obstacles qu’il aura à affronter sur son chemin. Des assurances à ses côtés peuvent être un atout considérable et elles méritent que l’on prenne le temps de s’y consacrer avant de les contracter.