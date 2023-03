Qui est assuré par l’assurance RC Pro ?

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez vous assurer pour couvrir les risques financiers auxquels vous pouvez être confronté ? Cet article est pour vous !

Qu’est-ce que l’assurance RC Pro ?

L’assurance RC Pro est une assurance destinée à couvrir les dommages que vous pourriez causer à des tiers dans le cadre de votre activité professionnelle.

Elle est obligatoire pour certaines professions réglementées telles que :

Les professions de la santé

Les professions de l’immobilier

Les professions du droit

Les consultants en gestion, les ingénieurs et les autres professionnels du conseil

Cependant, elle reste quand même recommandée pour toutes les entreprises en général.

Celle-ci est conçue pour couvrir les frais juridiques, les réparations et les indemnisations que vous pourriez devoir verser si vous êtes reconnu responsable d’un dommage causé à un tiers dans le cadre de vos activités professionnelles.

Par exemple, si vous êtes un professionnel de santé et que vous donnez un mauvais diagnostic à un patient, qui subit des conséquences qui peuvent porter préjudice à sa santé, l’assurance RC pro couvrira les frais liés aux soins médicaux supplémentaires dont le patient nécessitera potentiellement. Ainsi que les frais d’avocats et d’éventuelles indemnités que vous pourriez payer si vous être poursuivi en justice.

De manière générale, les polices d’assurance RC Pro sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque profession et ont la possibilité de couvrir une multitude de risques, allant des erreurs et omissions aux dommages corporels et matériels.

Les primes d’assurance varient en fonction du type et de la taille de l’entreprise, ainsi que du niveau de couverture souhaité.

En résumé, celle-ci est une assurance essentielle pour protéger votre entreprise et vos clients contre les risques liés à votre activité professionnelle.

Si vous exercez une profession réglementée, elle est souvent obligatoire, mais même si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons d’y souscrire pour éviter de lourdes conséquences financières en cas de problème.

Par qui et pour qui ?

De nombreuses compagnies proposent des assurances responsabilité civile professionnelle (RC Pro), comme l’assureur Hiscox, qui permet son obtention en seulement 3 minutes sur leur site internet.

Quelles entreprises ?

En ce qui concerne les bénéficiaires de celle-ci, elle est principalement destinée aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.

Que vous soyez un professionnel libéral, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, une petite et moyenne entreprise, une grande ou une multinationale, vous pouvez tous souscrire une assurance RC Pro pour vous protéger contre les risques liés à vos activités professionnels.

Quels secteurs d’activité ?

Les secteurs d’activité qui peuvent bénéficier d’une assurance RC Pro sont très variés : de la construction à l’information, en passant par les professionnels de la santé, comme les médecins ou les dentistes. Mais également les services financiers, le monde de l’immobilier ou de l’hôtellerie. Les risques liés à ces secteurs d’activités peuvent être très différents. C’est pourquoi elle doit être adaptée pour votre entreprise en fonction de ses besoins et son secteur d’activités.

En général, les entreprises qui ont des activités qui impliquent des interactions avec des tiers comme des clients ou des fournisseurs sont les plus susceptibles d’avoir besoin de cette assurance. Pour couvrir les coûts liés à une réclamation pour dommage ou préjudices dans le cadre de vos activités professionnelles.