Toutes les astuces pour se coiffer correctement

Avoir une belle coiffure en dit beaucoup sur une personne. En effet, lorsqu’un homme va prendre soin de sa coiffure, ce dernier va renvoyer une image d’une personne propre et soignée. De nos jours, il existe une grande quantité de produits cosmétiques pour vos cheveux, messieurs. Ainsi, il est important d’en prendre soin, non seulement pour leur qualité, mais aussi pour leur pérennité.

Trouvez une coiffure adaptée à votre personnalité

En effet, en fonction de votre longueur ou quantité de cheveux, vous pouvez peiner à savoir comment les dompter. Pour cela, il est important de connaitre la forme de votre visage et les coupes qui vous vont le mieux. Il est aussi important de trouver des produits adéquats pour vous coiffer.

Optez pour une coiffure en fonction de vos cheveux

En fonction du type de cheveux que vous avez, certaines coupes vous iront mieux que d’autres. En effet, si vous avez un cheveu plutôt raide, il est recommandé de couper les côtés et d’avoir le dessus un peu plus long. Ainsi, ces derniers pourront être maintenus en arrière. Certains préfèrent même laisser une grande quantité de cheveux pour pouvoir faire un effet bien tiré sur le dessus.

Si votre cheveu est de nature bouclée, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les couper à une bonne hauteur pour avoir de belles boucles et de la structure. Vous pouvez également raccourcir les côtés puis coiffer le dessus à l’aide de produits spécialisés pour cela. En utilisant un produit, vous pourrez vous assurer le maintien de la coupe.

Si vous avez des cheveux fins et raides, il ne vous est pas recommandé de la laisser longtemps, en effet, ces derniers vont alourdir le rendu et il ne sera pas très esthétiques.

Coiffez-vous en fonction de la forme de votre visage

Vous pouvez également penser à la forme de votre visage au moment où vous allez faire une coupe. En effet, si vous faites attention à ce détail, cela pourra vous donner un meilleur rendu et une meilleure allure. Lorsque votre visage est ovale, vous pouvez opter pour plusieurs types de coupes. En règles générales, les cheveux raides sont à proscrire avec cette forme qui ne va pas égayer votre visage.

Si vous avez une forme de losange, vous pouvez laisser une coupe mi-longue et qui ne soit pas derrière les oreilles. En effet, il est important de dégager le visage, mais n’en faites pas trop, car vos pommettes seront mises en avant.

Si votre visage est rond, optez pour une coiffure plutôt courte avec de la matière sur le dessus qui soulignera vos traits.

Trouvez des produits coiffants pour vos cheveux

Pour faire une belle coiffure, il ne faut pas seulement avoir une idée et tondre, il faut également avoir de bons produits. Dans la vie de tous les jours, il est important de préserver sa coupe de cheveux. Pour trouver des produits de qualité, vous pouvez acheter sur eliascosmectics.com.

Des shampoings adaptés

Il est important que vous connaissiez bien vos cheveux. Vous devez connaitre leur nature, c’est-à-dire plutôt : gras, mixtes ou secs et trouver un produit adapté. Il est également important que vous preniez en compte également des spécificités de vos cheveux : s’ils sont raides, bouclés, longs ou courts. Ainsi, vous pourrez les traiter correctement.

Utilisez des sérums

Votre chevelure est affectée par les agressions extérieures quotidienne. En hiver, le froid peut l’assécher, il est donc important de temps à autre d’appliquer des sérums nourrissants sur votre chevelure. Ils vous permettront également de faire barrière aux futures agressions sur vos cheveux.

Optez pour la cire

La cire coiffante pour homme reste un des produits phares de coiffure pour les hommes. En effet, c’est un excellent produit qui combine très bien l’aspect protecteur et nourrissant et à la fois un effet fixateur. Vous aurez donc l’occasion de travailler le cheveu comme bon vous semble et faire un look qui aille avec votre personnalité. De plus, même si celle-ci fixe le cheveu et le laisse, toutefois respire et flexible. Ainsi, elle ne va pas l’agresser et partir au bout d’un shampoing. Il existe par ailleurs des degrés de fixation différents pour les cires. Elles peuvent être légères, moyennes ou fortes.