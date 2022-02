5 astuces beauté de TikTok

En ce moment, les astuces beauté sur le réseau TikTok fonctionnent à merveille. L’information circule très vite et les techniques du monde entier peuvent être partagées n’importe où. Mais, sans savoir qui se cache derrière ces techniques révolutionnaires, il faut être prudent sur les risques qu’il peut y avoir.

Un accident qui doit alerter

De nombreuses techniques sont relayées sur les réseaux de manière non contrôlée et parfois, ces modèles ne sont pas bons à suivre.

En effet, plusieurs accidents sont arrivés à la suite des personnes qui voulaient refaire seule chez eux des techniques qui présentaient des risques.

Par exemple, une Australienne de téléréalité a fait les frais l’année précédente d’une technique douteuse qui lui a valu la perte temporaire de l’usage d’un œil. La jeune femme avait souhaité réaliser seule de l’acupuncture maison, une manœuvre très délicate qu’il ne vaut mieux pas réaliser sans formation.

Les risques de ces 5 astuces beautés

Afin d’y voir plus clair dans les méthodes à adopter ou non, nous allons vous expliquer plusieurs tendances beauté sur TikTok et des conseils pour les appliquer correctement.

Les soins visages et leurs risques

La première tendance dont on peut parler est celle du slugging qui consiste à appliquer une crème hydratante en couche épaisse sur son visage avant d’aller dormir. Cette méthode semble plutôt validée par les professionnels.

Néanmoins, le Dr Shah nous alerte :

Le slugging doit rester un recours occasionnel comme traitement de saison ou ponctuel contre la peau sèche ou qui pèle. En revanche, son usage régulier est la garantie d’une poussée acnéique indésirable.

Ensuite, le sunscreen contouring qui consiste à mettre de la crème solaire ou endroit de son visage que l’on souhaite plus clair afin d’avoir un contouring permanent grâce au soleil. Et, pour cette méthode les avis sont tranchés, il est préférable d’éviter d’exposer sa peau au soleil.

Une dernière méthode très tendance est le microneedling, cette technique est réalisée avec des micro-aiguilles pour un effet adoucissant, raffermissant et tonifiant de votre peau. Pour ce soin visage, il est absolument primordial pour le Docteur Shah de se rendre chez un professionnel, car si l’appareil n’est pas propre, par exemple, vous pourrez attraper une infection.

Voici donc les conseils à prendre en compte pour ces trois astuces de TikTok pour des astuces beauté sur votre visage.

Les astuces à bien connaître

Il nous semblait évident de vous parler de deux autres techniques populaires sur TikTok et surtout de vous faire part de nos mises en garde.

On souhaite souvent se débarrasser de nos poils et pour cela une nouvelle astuce sur TikTok fait fureur. En effet, l’utilisation de papier de verre est une tendance qui prend de l’ampleur. Cependant, le Docteur Shah nous explique les conséquences.

Le papier de verre va vous débarrasser de vos poils, à n’en pas douter, mais de la pire des façons car il emportera aussi un peu de votre peau. Ce qui peut entraîner de l’hyperpigmentation et l’apparition de cicatrices, d’autant plus que les blessures aux jambes mettent plus de temps à guérir.

Et, pour finir, beaucoup de personnes se mettent à boire de la chlorophylle. Ce produit aurait comme effet de réduire l’acné, donner plus d’énergie ou encore réduire les odeurs corporelles.

Le Docteur Shah n’est pas totalement en désaccord avec cette méthode, car elle ne présente pas de réel risque. Toutefois, il préfère rester prudent sur les effets miraculeux que le produit est censé apporter.