Aubameyang fait une demande spéciale à un de ses coéquipiers !

Des destins liés

Si Dembélé était sur le point de partir du Barça, une discussion avec Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu changer la donne.

Une première aventure à Dortmund

Si Dembélé est à Barcelone aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à ses performances en Bundesliga. En effet, c’est au Borussia Dortmund que l’ailier est devenu célèbre et qu’il a prouvé de grandes choses au monde du football. Ses meilleures années sont sûrement celles qu’il a fait en 2016-2017, avec 50 matchs de folie proposés sous la direction de Thomas Tuchel.

Aubameyang: « J’ai dis à Ousmane de rester. » — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) February 21, 2022

Aubameyang a aussi été à Dortmund, sur la même période que son coéquipier français. C’est pour retrouver les mêmes sensations et exploiter la complicité du duo que le Gabonais lui a demandé de rester au Barça jusqu’à la fin de saison au moins.

Des retrouvailles à Barcelone

La vérité est qu’il m’a envoyé un message pour savoir si j’allais venir et je ne voulais pas le déranger, car il était aussi dans sa situation, mais nous avons continué à parler un peu

Les deux étaient bien contents de se retrouver cette saison. Un soulagement pour Dembélé, qui est dans une situation délicate entre son avenir et ce qu’il offre aux supporters.

C’est quelque chose de très spécial parce que nous avons eu une année incroyable à Dortmund et c’est un joueur incroyable. Ousmane est l’un des meilleurs avec le ballon et en tant qu’attaquant, il est incroyable. Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu’il soit là

Deux joueurs d’exception

Le Français et le Gabonais sont tous deux excellents dans leurs domaines. Un dribbleur d’exception et un buteur confirmé, pour former un duo prometteur.

Un profil intéressant pour les grands clubs

Ousmane est cependant en fin de contrat, il sait qu’il risque de partir du Barça s’il ne trouve toujours pas d’accord avec le club catalan. Aubameyang s’est prononcé sur l’avenir de l’ailier tricolore, en laissant planer un gros doute

Je ne sais pas, mais la seule chose que je peux dire, c’est que tout est possible dans la vie

L’arrivée miracle d’Aubameyang

La star est arrivée à la toute dernière minute du mercato, une nouvelle qui a réjoui le collectif catalan. Déjà auteur d’un doublé pour son premier match, il n’a pas fallu attendre longtemps pour constater qu’il est bien intégré au collectif. Une très heureuse nouvelle pour le club espagnol, qui paniquait à l’idée de ne pas trouver de remplaçant après un départ inattendu.



En effet, Sergio Aguero n’aura pas passé beaucoup de temps à Barcelone, des problèmes cardiaques l’ont conduit à arrêter sa carrière en professionnel. Le Barça a dû compenser ce vide et à déniché la parfaite solution avec Aubameyang.