Une série documentaire sur Johnny Hallyday bientôt diffusée

Une carrière exceptionnelle

Avec plus de 50 ans de carrière, Johnny Hallyday s’est imposé comme l’un des artistes les plus reconnus de France. Il a mélangé de nombreux styles de musique comme la country, la soul ou la pop pour en faire des morceaux reconnaissables, même si son genre de prédilection reste le rock’n’roll. Il a également fait partie de diverses actions caritatives, notamment avec les Restos du Cœur.

Sa mort, fin 2017, a beaucoup touché tout l’Hexagone et en particulier ses fans qui ont été dévastés. French Elvis se battait contre des soucis de santé, et particulièrement contre un cancer du poumon depuis déjà quelques mois. Il est hospitalisé et son état se dégrade. Mais, jusqu’à la fin, Johnny continue les concerts, notamment lors de la tournée des Vieilles Canailles et les enregistrements de nouveaux morceaux.

Un documentaire pour retracer sa vie

Si l’artiste a beaucoup marqué plusieurs générations en raison de ses plus grands tubes, un documentaire sur sa vie est évidemment une bonne idée. Netflix se lance donc, avec une série documentaire qui saura ravir les plus grands fans et les amateurs du chanteur.

Johnny par Johnny

Le nom de la série documentaire est Johnny par Johnny, pour la simple et bonne raison que c’est le chanteur lui-même qui sera la voix-off. Cinq épisodes seront diffusés sur la plateforme de streaming américaine Netflix, réalisés par Jonathan Gallaud et Alexandre Danchin.

Pendant un total de 3 h 20, le programme reviendra sur la vie de la star du rock, en partageant des archives inédites pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Netflix diffusait quelques jours auparavant la bande-annonce sur les réseaux sociaux avec la légende :

Vous connaissez la légende. Mais connaissez-vous vraiment l’homme ?

La disparition du chanteur a beaucoup marqué et nul doute que de nombreuses personnes seront réunies devant leurs écrans le 29 mars prochain, lors de la diffusion de la série.

Vous connaissez la légende. Mais connaissez-vous vraiment l’homme ? La série documentaire Johnny par Johnny, le 29 mars. pic.twitter.com/7ZqnvUgrVy — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2022

Un film également en préparation

Il semblerait que les hommages se succèdent. Un film non-documentaire serait également en préparation par quelqu’un d’assez surprenant : Jalil Lespert, le nouveau compagnon de la veuve du chanteur, Laeticia Smet, connue sous le nom de Laeticia Hallyday.

Pour l’instant, le projet n’en est qu’au stade de l’écriture. Cependant, le metteur en scène est dans une position compliquée. S’il partage sa vie avec Laeticia, il est aussi ami avec Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Mais, les deux femmes sont en conflit depuis de nombreuses années, et ne se parlent aujourd’hui plus sans passer par leur avocat respectif. La raison de cette dispute a semblé apparaître avant la mort du chanteur, mais le coup de grâce fut le testament qu’il a laissé derrière lui…