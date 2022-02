Lidl : les sweats ultra tendance qui cartonnent

Lidl a encore visé juste. Dernièrement, la marque s’est lancée dans deux nouveaux sweat-shirts. Après avoir fait sensation en 2020 avec la paire de sneakers à leur effigie, Lidl continue dans cette voie avec un nouveau textile surprenant. On vous explique tout.

Les nouveaux sweats à capuche de la marque

L’enseigne allemande a de nouveau frappé fort. Depuis début janvier la marque a lancé des sweat-shirts à capuche à leur effigie. On peut y voir des lettres de la marque ou son logo sur ces derniers. Ces derniers sont composés majoritaires de coton et de polyester. Lidl propose donc deux modèles. L’un, bleu roy avec les lettres banches de la marque et l’autre noire avec les lettres LIDL en carré. Ce dernier à une touche coloré sur fond noir.

C’est la marque Livergy qui design ces nouvelles petites pépites. Ceux-ci sont parfaits pour un moment détente ou de travail à la maison. Posez-vous devant un bon petit film bien au chaud avec un bon pull. Lidl propose depuis peu des hoodies et des joggings qui semblent conquérir le cœur de ses consommateurs. Avec le modèle noir, on vous propose un bas de jogging du même motif. Ringards ou stylé ?

Les avis semblent contrastés. Toutefois, la marque assume pleinement sa nouvelle lubie. C’est avec un prix imbattable de 11,99 euros que vous pourrait arborer fièrement l’enseigne. Le jogging est également au même prix. Encore une volonté de l’enseigne de se faire remarquer tant par ses nouveaux produits que par ses prix.

Chaque semaine l’enseigne change ses produits et ils sont très demandés. Il faut donc réagir vite lorsque ces nouvelles pépites sortent. Roi du marketing, le géant allemand sait comment attirer les différentes cibles visées pour un produit. C’est ce qui fait de lui un leader sur le marché.

Là, où Lidl est très compétent et qu’il arrive à atteindre une cible influente. On a pu voir des clichés de ces beaux textiles, portés par des influenceurs, sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle est la recette magique de la marque pour styliser chaque chose qu’elle sort ?

Les nouveautés du géant qui font fureur

En effet, Lidl n’est plus connu pour être une enseigne de consommation alimentaire. Son marché électroménager de la marque Silvercrest, ces appareils technologiques plus fous les uns que les autres, montrent son déploiement réussi. Dernièrement, celle-ci avait attiré l’attention avec ces fameux robots cuisines. Ils avaient été salués par les consommateurs qui en étaient très contents.

Les sneakers Lidl sont en train d'affoler la planète! #Lidl https://t.co/8hshIhvwwB — GQ France (@GQ_France) July 1, 2020

Son nouveau pari : l’industrie de la mode. Pour cela viser une génération qui aime le constate décalé vintage et sport. Pari tenu, lors du lancement des sneakers Lidl, le géant avait fait l’unanimité auprès des jeunes. Plus cela peut être kitsch plus c’est attrayant et peut devenir stylé. En plus de cela il se débrouille toujours pour mettre des prix très compétitif qui vont défier la concurrence. Aujourd’hui, ces baskets si convoités sont presque introuvables pour ceux qui ont raté l’offre. Quelle sera la nouvelle mode lancée par cette enseigne ?