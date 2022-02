La Chronique des Bridgerton 2 : la saison 2 bientôt disponible !

La série qui se fixe sur l’histoire d’une famille à l’époque de la Régence en Angleterre a fait sensation lors de sa sortie en décembre 2020. Pour cette première saison, tous les regards étaient figés sur Daphné Bridgerton et sur sa folle histoire d’amour avec le duc de Hastings. En revanche, la saison prochaine promet une toute nouvelle intrigue dont nous sommes impatients de découvrir les premières images.

La nouvelle intrigue de la saison 2

La série La chronique des Bridgerton est une adaptation de la saga éponyme de Julia Quinn. En effet, la première saison correspond au premier tome de cette saga destiné au personnage de Daphné.

L’absence du duc de Hastings

Chaque tome correspond à un membre de la famille Bridgerton et comme vous devez le savoir, la jeune duchesse possède de nombreux frères et sœurs, ce qui nous offrira au total 9 parties. Pour le moment, on ne sait pas si tous les tomes feront l’objet d’une adaptation sur Netflix. En attendant, la saison deux est sur le point de démarrer.

Beaucoup de téléspectateurs ont été déçus d’apprendre que le duc de Hastings ne sera pas présent pour cette deuxième saison. Cependant, si l’on respecte l’histoire de l’écrivaine Julia Quinn cela prend tout son sens.

L’actrice Phoebe Dynevor qui incarne le personnage de Daphné s’était exprimé à ce sujet et avait déclaré :

Je pense que l’on parlera beaucoup de lui. Je pense que nous verrons le bébé. Et nous nous concentrerons davantage sur sa relation avec la famille Bridgerton

L’acteur tenant le rôle de Simon avait conquis le cœur des téléspectateurs qui garderont tout même un lien avec ce personnage, mais les intrigues de cette nouvelle saison vont sans doute permettre de passer outre son absence.

L’histoire d’Anthony Bridgerton

Pour la saison deux, l’intrigue se fixe sur Anthony Bridgerton, l’aîné de la famille que l’on a appris à connaître dans la première saison. On a pu découvrir ce personnage un peu perdu par ses responsabilités envers sa famille, mais également dans ses histoires d’amour.

L’intrigue principale sera ici en lien avec les sentiments du jeune homme qui sera partagé entre deux sœurs venues d’Indes Edwina Sharma et Kate Sharma

Il va être difficile de faire un choix entre ces deux demoiselles qui vont faire tourner la tête d’Anthony.

Évidemment, nous allons retrouver notre chère Lady Whistledown qui nous prépare les meilleurs potins pour cette saison. D’ailleurs, dans la vidéo dévoilée par Netflix, Lady Whistledown laisse le message suivant :

Tandis que notre société s’interrogeait sur mon identité, je me suis consacrée à une chose : parfaire mes compétences. Non, mieux encore : j’ai aiguisé mes couteaux contre vous tous

Il ne reste plus qu’à attendre le 25 mars pour retrouver nos personnages préférés.

Love never plays by the rules. Bridgerton Season 2 premieres March 25 pic.twitter.com/t6mexCFwJo — Netflix (@netflix) February 14, 2022

L’impatience des téléspectateurs

Les téléspectateurs sont déjà très impatients de retrouver La chronique de Bridgerton sur Netflix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé leur enthousiasme à l’égard de cette nouvelle saison.

De plus, on peut lire :

Bon je réserve ma journée du 25 mars hein. Merci Netflix !

ou encore :

J’espère que ce sera aussi bien que les livres !

Il ne reste plus longtemps à attendre avant de découvrir la fameuse histoire d’Anthony Bridgerton, encore un petit peu de patience.