Euphoria : Que nous réserve le dernier épisode ?

Euphoria, la série dramatique américaine de 2019 touche à sa fin. Elle met en scène des lycéens dans leur quotidien et toutes les tentations auxquelles ils sont confrontés. Cette première saison avait conquis le public avec une atmosphère impressionnante sur l’univers de ces jeunes. Le 9 janvier dernier était diffusé le premier épisode de la deuxième saison, de quoi ravir les fans. Cependant, cette nouvelle saison touche bientôt à sa fin et son dernier épisode promet d’être intense…

ok but i need the name of THIs part of the euphoria promo song. it begins with cassies theme song but this is not a part of it????? HELP pic.twitter.com/kLMbtRMKLP

— ️marika (@madirauhls) February 21, 2022