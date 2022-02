La mort d’un personnage phare de la série The Walking Dead

La série phénomène sur une période apocalyptique incluant des zombies est une référence depuis 2010. Alors qu’elle comporte 11 saisons à son compteur, elle a su garder l’intérêt des téléspectateurs et susciter la curiosité. Les acteurs qui doivent survivre dans ce monde sanglant entraînent un attachement et une compassion par le public. Mais si la série a connu un succès mondial, il est temps qu’elle touche à sa fin et tire sa révérence pour de bon.

Quel excellent retour de #TheWalkingDead #twd! Il y avait de l'action, du suspens, des surprise (notamment a la fin 😯), une realisation et une mise en scène au top de chez top ! Hâte de voir la suite ! pic.twitter.com/v33AfQO9y0 — Jajam (@Jajam002) February 21, 2022

The Walking Dead : la série apocalyptique référence

Depuis les 10 saisons précédentes, la série sortie spécialement le jour d’Halloween pour cette ambiance d’épouvante horreur continue de captiver et de surprendre la foule. Mondialement connue, la série va en décevoir beaucoup en mettant fin à l’empire qu’elle a construit. En effet, on ne peut pas penser aux zombies sans avoir The Walking Dead en tête.

La saison 11 signe la fin d’une histoire

Alors que la saison finale est découpée en deux grandes parties, ce lundi 21 février était la diffusion de la deuxième partie avec l’épisode 9 comme ligne de départ. Ces épisodes à suivre chaque semaine avant de dire au revoir aux protagonistes.

L’épisode 9 a réservé plusieurs surprises et notamment une alliance insoupçonnée entre Negan et Maggie, ennemi majeur de la série.

La scénariste Angela Kang explique d’ailleurs ce choix :

Avec le temps, Maggie et Negan ont été contraints de travailler ensemble, ils sont rarement d’accord, mais ils sont tous deux de bons leaders, le leadership de Negan n’était pas positif, mais Maggie aussi a traversé beaucoup de choses et a pris des décisions difficiles, je crois qu’à ce moment de l’intrigue, ils comprennent que chacun a dû faire des choix. Negan, de son côté, voit en Maggie un miroir de lui-même et il réalise combien son leadership a pu être négatif. Les deux personnages ont une prise de conscience existentielle.

Elle donne ensuite l’explication suivante :

Après avoir été en quelque sorte en phase pendant une grande partie du début de la saison, Maggie et Daryl se sont séparés en termes de prise de décision à la fin de l’épisode 9, et cela va affecter certaines choses à l’avenir.

Cette action n’est pas la seule à avoir surpris les internautes, c’est surtout la disparition d’un personnage emblématique.

La mort d’un personnage créer le choc

Après une alliance improbable, un autre événement vient bouleverser l’épisode 9 de la série. En effet, Alden ayant été blessé par les Faucheurs a subi deux profondes blessures à l’estomac. Alors qu’il était resté dans l’église afin de ne pas retarder le groupe dans leur recherche de nourriture et d’approvisionnement.

Le retour de Maggie est malheureusement survenu trop tard, car Alden s’est fait avoir par un marcheur, la jeune femme est donc obligée de l’abattre elle-même avec son couteau. Une fin terriblement émouvante pour ce personnage chargé d’histoire dans la série.

– L'épisode était vraiment ouf ?? Le moment avec Gabriel miam, la mort d'Alden, les retrouvailles Daryl/Connie, l'arrivée du Commonwealth popopoooo pic.twitter.com/pfQaMRAZOp — 王騎 (@junsewon_) February 13, 2022

Une première partie du tonnerre

En tout cas, ce que l’on peut dire du lancement de cette deuxième partie est que c’est une réussite. Pour ce premier épisode chargé de rebondissement, les prochains épisodes semblent être à la hauteur des espérances du public.

Malgré une profonde tristesse pour la perte du personnage d’Alden, c’est un épisode marquant qui montre que la série nous surprend encore et toujours.