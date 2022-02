Uber : bientôt les paiements en Bitcoin autorisé ?

Les cryptomonnaies connaissent un succès de plus en plus grandissant et l’une des plus discutées du moment est évidemment le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle semble être la plus cohérente avec l’évolution technologique du monde dans lequel nous vivons. C’est pourquoi, plusieurs entreprises pensent déjà à franchir le cap en adoptant le Bitcoin comme moyen de paiement.

L’essor du Bitcoin ?

Depuis sa création en 2009, le Bitcoin s’est doucement imposé avant d’exploser en 2021. Alors qu’en 2011, un bitcoin valait un dollar, en 2021, il en vaut 50 000$.

Mais, cette ascension fulgurante est de courte durée et surtout instable.

En effet, en ce début d’année 2022, le cours a été sévèrement chamboulé. Sa valeur est descendue d’au moins 30% sur le mois, une chute énorme, mais qui fait partie du jeu de l’investissement.

La raison de cet effondrement ? La Banque fédérale américaine a annoncé vouloir rehausser ses taux directeurs et cesser ses achats de titres sur le marché.

Évidemment, ce projet a tout de suite paniqué les marchés financiers et a entraîné la chute du Bitcoin.

Toutefois, cette cryptomonnaie reste pour le moins intéressante et les entreprises seraient intéressées pour l’utiliser comme moyen de paiement dans un premier temps.

Uber séduit par le Bitcoin

L’entreprise Uber a récemment montré un intérêt particulier pour le Bitcoin. Malgré de nombreux avantages, cette monnaie d’échange cache aussi plusieurs contraintes qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte.

Les déclarations d’Uber

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi a accordé une interview à la chaîne de télévision Bloomberg afin de discuter de l’avenir de l’entreprise.

Celui-ci a fait une annonce importante au sujet du Bitcoin au sein d’Uber. Il a déclaré que l’entreprise allait utiliser les paiements en cryptomonnaie :

à un moment donné

Une réponse qui confirme l’arrivée de la cryptomonnaie dans l’entreprise, mais qui reste très vague quant à sa date d’instauration. Le PDG annonce par ailleurs être extrêmement actif sur le sujet et que plusieurs études sont en cours.

Dara Khosrowshahi fait ensuite part de ses freins envers le Bitcoin qui l’incite à devoir attendre avant de se lancer.

Les inconvénients du Bitcoin

Il existe deux principales difficultés pour les entreprises à se lancer dans le Bitcoin. La première est en raison d’un coût encore trop élevé des échanges. En effet, pour ces échanges, les frais de transactions sont excessifs et marquent un premier frein pour les entreprises.

La deuxième raison principale qui rend cette intégration difficile est l’impact du minage de cryptomonnaies sur l’environnement.

En effet, les émissions de carbone liées au processus de minage de la cryptomonnaie seraient beaucoup trop élevées, et donc peu intéressantes pour le souci environnemental.

Le PDG d’Uber avait d’ailleurs commenté la chose suivante :

Alors que le mécanisme d’échange devient moins cher et devient plus respectueux de l’environnement, je pense que vous nous verrez nous pencher un peu plus sur la crypto.

Cette phrase sous-entend que les deux principaux freins à l’utilisation du Bitcoin sont identifiés et qu’il ne reste plus qu’à trouver une solution pour avancer vers ce nouveau chemin.

D’ailleurs, l’entreprise Intel est actuellement en pleine recherche pour permettre aux entreprises d’avoir une meilleure performance sans causer de surconsommation d’énergie.

Uber va ainsi peut-être rapidement passer au paiement par Bitcoin.