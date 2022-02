Tout ce qui change pour les tickets restaurant au 1er mars 2022

Existant depuis plus de 50 ans, nous sommes plus de 4 millions de Français à en disposer. Cette aide sociale est très avantageuse. Elle permet aux salariés d’accéder budgétairement à un restaurant ou une cafétéria au moment de la pause déjeuner. Ces tickets restaurants vont d’ailleurs bientôt subir de nouveaux changements.

Nouveau ticket “resto” avec un plafond de 38 euros

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement français a décidé d’assouplir ses conditions d’utilisation. Pour soutenir au mieux le domaine de la restauration, le montant quotidien a été augmenté à 38 euros. Son utilisation sera possible dans les restaurants uniquement et valable en week-ends et jours fériés.

Suite à cette nouvelle, les salariés sont agréablement surpris. Ces titres sont un réel coup de pouce pour financer leur repas. C’est, en effet, un complément de salaire exonéré de charge fiscale. Cette annonce va donc permettre de renouer les liens entre salariés et leurs proches au restaurant. Cette hausse prendra effet à compter du 1ᵉʳ mars 2022. Le plafond journalier sera de 19 euros par jour.

Comme dit précédemment, l’usage du ticket restaurant sera possible les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés. Attention : seuls les personnes qui possède un contrat justifiant qu’il travaille entre le lundi et vendredi pourront bénéficier de cela. Il est bon de savoir également, que vous pouvez régler au fast-food, aux supermarchés, mais encore aux commerces alimentaires et également chez les primeurs.

Attention à la date de péremption des titres des années précédentes

Le 28 février 2022, marquera la fin des tickets resto de 2021. Ils seront périmés une fois cette date dépassée. Si vous ne comptez pas les utiliser, il est tout à fait possible de les rendre à votre employeur. Il vous donnera en échange des nouveaux tickets pour 2022. Il vous faudra les envoyer par courriel aux adresses suivantes : Opération Réseau Cocagne ou Opération Croix-Rouge. Pour les cartes de restaurant, il faudra se rendre sur le site en ligne et aller dans la rubrique “faire un don”. Vous pourrez même bénéficier d’une baisse d’impôt de 66% de votre don.

En effet, la France est dite “le pays de la gastronomie”. Ce sera un très beau geste de votre part si vous faites un don. Le domaine de la restauration a énormément souffert durant la crise sanitaire. On compterait des milliers de restaurants dans ce cas. Puisque ne l’oublions pas, la cuisine est un des éléments central de la culture française.

Vous savez maintenant tout ou presque sur les tickets et cartes restaurants. Cette offre sera une option parmi d’autres de restauration. Une annonce appréciée des collaborateurs et des salariés qui pourront se retrouver pour des moments conviviaux au restaurant. Permettre également d’aider les professionnels à remonter la pente. La carte sera d’autant plus un moyen de paiement qui vous facilitera la vie lors de vos achats. Si vous n’en possédez pas, n’attendez pas et demandez auprès de votre employeur pour en obtenir une. Cela vaut le coup.