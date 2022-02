La sortie du réseau social de Trump est annoncée !

Un concept sérieux

L’ancien président des États-Unis s’est empressé de relayer la nouvelle, il dévoile au monde la sortie officielle de son tout nouveau réseau social.

Un projet qui se concrétise

L’application se nommera Truth Social. On pourra donc voir du contenu qui ne dit que la vérité, d’après le nom du réseau social. Depuis le début de l’année 2021, Donald Trump ne peut plus accéder aux autres réseaux sociaux. L’ancien président des États-Unis s’était donc mis en tête de créer sa propre application pour ne plus faire face à ce genre de problèmes.

C’est touchant pour moi de voir des personnes qui ont vu leur voix muselée utiliser la plateforme

Donald #Trump devrait lancer son réseau social "Truth Social" dès Lundi sur l’App Store.

Persona non grata sur plusieurs grands réseaux sociaux, l'ancien Président américain va donc désormais disposer du sien ! https://t.co/BquiP25ynT — Donald T R U M P France (@DonaldTrump_FR) February 20, 2022

Une version test est déjà disponible, en attendant un lancement officiel le 21 février sur les plateformes. Des partisans ont d’ores et déjà accès à ce réseau social.

Une idée bien précise

Un bon moyen pour éviter de se faire bannir une fois de plus des réseaux sociaux. Par ailleurs, le point concernant la vérité a été particulièrement relevé durant les présentations de l’application. Comme à son habitude, il s’est montré légèrement hostile lors de la présentation et a assuré que cela ne ressemblait en rien aux autres réseaux.

Contrairement aux oligarques fous de la Silicon Valley qui disent aux gens ce qu’ils veulent qu’ils pensent et décident qui peut ou ne peut pas être sur les réseaux

En complément de ce nouveau projet, l’ancien président et sa compagne proposent de vendre des jetons non fongibles (NFT). En effet, les personnes le souhaitant pourront se procurer une illustration d’une scène vécue durant le mandat de Donald Trump.

Un retour en politique ?

Donald Trump a maintenant 75 ans, rien n’est sûr concernant son avenir. Habituellement du genre à exprimer ses désirs, il n’en a rien fait concernant la prochaine présidentielle. On imagine mal Trump ne pas tenter de reprendre son poste, même s’il doute d’obtenir le nombre de voix nécessaires.

Je pense que d’ici fin mars nous serons totalement opérationnels, au moins aux États-Unis

Avant de se faire bannir de Twitter, Donald Trump accueillait presque 90 millions d’abonnés, à qui il s’exprimait chaque jour. Le réseau social était le favori de ce dernier, il l’utilisait en permanence. Son exclusion l’a tellement affecté qu’il s’est redirigé vers la création de son propre réseau social. Connu pour balancer des fake news, on le voit désormais créer une appli établie sur l’unique vérité…

Soyez prêts ! Votre président favori va bientôt vous recevoir

Même s’il ne se présente plus aux présidentielles, Trump montre qu’il est toujours présent. Toutes les activités en parallèle à la politique lui apportent de l’argent et font parler de lui. L’ancien candidat s’attendait à ce que ce lancement fasse parler de lui