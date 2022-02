Une date amusante

Il est rare qu’un chiffre tombe autant de fois dans une même date, les internautes sont ravis de constater qu’aujourd’hui est un jour spécial.

Une date palindrome, un évènement rare

Les palindromes sont des mots ou groupes de mots amusants. On leur trouve un côté divertissant, car ils peuvent être lus dans les deux sens. En effet, le mot “ressasser” peut être écrit dans les deux sens et gardera la même signification. Dans le cas de ce jour si spécial, la date conservera le même sens si elle est inversée.

Aujourdhui, Date spéciale par ses propriétés. A la fois palindrome et ambigramme, vous pouvez lire de droite à gauche comme de gauche à droite. De bas en haut comme de haut en bas. pic.twitter.com/kk5tm3Jwfh — Soro Sidibe (@SidibeSoro) February 22, 2022

Il est fascinant de constater que le groupe de mot “élu par cette crapule” fait aussi office de palindrome. En ce 22 février, les adeptes de la langue de Molière sont ravis de se divertir ainsi sur les réseaux sociaux. En effet, la communauté Twitter s’affole.

D’autres dates mémorables

De plus, on compte parmi les évènements similaires le 11 novembre 2011. Le sujet avait fait le tour du monde et avait su amuser la majorité de la population. Pour certains, les chiffres ou nombres ont de réelles significations. Les adeptes des chiffres aiment affirmer que “les astres sont alignés” lorsqu’une date est composée de plus de quatre chiffres identiques.

Le cours de la journée ne devrait pourtant pas changer, de simples chiffres ne feront pas de ces 24 heures les meilleures de votre vie. Cependant, quelques personnes y croient et n’attendent que cette date pour préparer un évènement de taille. Pour certains, la réussite ne tombe qu’un jour aux particularités semblables.

Des interprétations variées

Les différents pays ne voient pas les dates ou heures rares de la même façon. En effet, certains vouent un culte aux chiffres alors que d’autres n’y prêtent même pas attention.

De vrais adeptes

Des personnes poussent l’évènement jusqu’au bout et se demandent s’il arrivera un événement à 22 h 22. Effectivement, certains pensent que l’alignement de 22 h 22 correspond à un évènement de grande ampleur. L’occasion pour une minorité de commencer une vie de famille, construire des projets de grande envergure et ne pas hésiter à se lancer dans de nouveaux univers.

Les adeptes sont toujours présents pour discuter de ce genre d’évènements, qui n’arrive que très peu souvent dans la vie d’un être humain. Un moment idéal pour s’exprimer sur le sujet et échanger avec des personnes avec les mêmes centres d’intérêts.

La signification du nombre

Pour les plus superstitieux, le nombre 22 augmente les chances de concrétiser une idée ou un rêve. La majorité de la population ne prête pas réellement attention aux chiffres et à ce qu’ils révèlent. Toutefois, des pays comme la Chine, par exemple, aiment tirer de ces suites complexes de chiffres des significations bien précises. Une manière de croire en quelque chose, de s’accrocher à un rêve et de se divertir.