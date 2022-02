Ils achètent une maison et ce qu’ils découvrent les a bien étonnés…

Une maison découverte par hasard

Alors qu’ils se promenaient lors d’un confinement, Maële et Renaud découvrent une sublime bâtisse abandonnée. Ils en tombent totalement sous le charme et, pas sans mal, obtiennent les clés de la maison il y a moins d’un mois, le 29 janvier 2022.

De nombreux objets d’époque

Ils ont rencontré Alice, la propriétaire de la maison de 99 ans, et après de nombreuses péripéties, ils reçoivent les clés de leur demeure. Cependant, la maison étant à l’abandon depuis des années, les travaux sont donc titanesques, d’autant plus que la propriété comprend aussi des dépendances. De multiples ronces recouvrent tout le terrain et l’intérieur n’a pas été touché depuis plus qu’une décennie. Les meubles quant à eux sont bien plus vieux, la vaisselle, les magazines des années 60, les plumes et encriers… Rien n’a bougé. C’est ainsi que le couple découvre un trésor dont ils ne reviennent pas.

Un trésor partagé sur Internet

Au milieu de toutes ces découvertes, le couple tombe sur une valise qui semble contenir toute la vie de Monsieur Page, décédé en 1970. Toutefois, leurs trouvailles ne s’arrêtent pas là. Le couple décide de partager sur TikTok et Instagram leur aventure, dans une “série” intitulée “L’extraordinaire histoire de la villa Alice”. Ils retrouvent des milliers de documents et d’objets d’autrefois qui les bouleversent autant qu’ils les émeuvent. La maison renferme tous les secrets de la vieille dame, ancienne institutrice, et de toute sa famille depuis la fin du 19ᵉ siècle.

Maële raconte :

Alice a grandi dans cette maison qu’elle a ensuite hérité de ses parents. Elle y venait chaque été jusqu’à ce qu’un accident l’empêche de conduire.

Remonter le temps à travers les souvenirs

Les objets, les documents et les secrets s’entassent dans la vieille bâtisse bretonne depuis 1880. Mais Alice, dont la mémoire n’est plus très performante, ne peut pas aider les nouveaux propriétaires à retracer l’histoire. Ils mènent alors leurs propres investigations, en s’aidant d’Internet et des réseaux sociaux, souvent d’une grande aide dans ce genre de situation.

Le couple tente alors de comprendre l’histoire familiale, qui a été très marquée par la guerre. Monsieur Page a été décoré de la Légion d’honneur, ancien soldat de 14-18. Il était l’oncle d’Alice. Plusieurs cahiers d’anciens écoliers ont été découverts et le couple veut retrouver leurs propriétaires en lançant un appel sur les réseaux sociaux.

On a la sensation d’être dépositaires de tout ça, puisque pour l’instant, il n’y a pas de trace de descendant. On se sent hyper émus d’être protecteurs de ces affaires abandonnées.

Il faudra encore au moins un an pour que la maison soit habitable. Maële et Renaud comptent bien utiliser certains meubles et la vaisselle trouvés, pour donner du cachet à leur intérieur, en gardant ses origines.

Les secrets sont sûrement loin d’être tous révélés. Un podcast sur cette fascinante histoire arrivera peut-être dans le futur…