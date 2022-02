Une série The Last of Us sur vos écrans en 2023

Alors que le jeu The Last of Us a prévu son adaptation en série depuis plusieurs mois maintenant, les fans attendent avec impatience la date de celle-ci. Cependant, une information de la part du directeur de la plateforme sur laquelle la série doit être diffusée, a fait une révélation qui va en décevoir plus d’un.

It's been 8 years today since The Last of us Left Behind was released.#THELASTOFUS 🎮 pic.twitter.com/BzNGeOzROR — Julien 🎮 (@MajorDcps) February 14, 2022

Quand le jeu se transforme en série.

The Last of Us est avant tout un jeu vidéo. Développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, le jeu sort au grand public en 2013.

Ce jeu vidéo de type action-aventure et survie possède un univers post-apocalyptique suite à une pandémie due à un champignon nommé le cordyceps.

Dès sa sortie, il a connu un succès immédiat. Au moins 1, 3 millions de copies ont été vendues la première semaine et désormais plus de 20 millions de jeux vendus.

Le succès du jeu est évidemment dû au talent de deux personnes en particulier : Neil Druckmann, directeur créatif et de Gustavo Santaolalla pour la composition de la musique qui occupe une place primordiale dans le jeu.

La série événement

Après avoir connu une telle réussite, le jeu sort en 2016, la partie deux du jeu, qui se déroule 5 ans plus tard.

Une nouvelle plateforme de diffusion pour une série d’exception

The Last of Us a obtenu plusieurs récompenses pour son jeu lors des Golden Joystick Award ou durant les The Games Award pour le jeu le plus attendu. Lors des Game Critics Awards il a été récompensé de deux prix pour le son et le graphisme.

Dès la sortie de la deuxième partie, le jeu a tout de même reçu quelques critiques sur la violence de celui-ci. Neil Druckmann a tout de suite réagi et a réussi à apaiser ces remarques.

Nous faisons un jeu sur le cycle de la violence et nous faisons une déclaration sur les actions violentes et leur impact … L’idée était que le joueur se sente révulsé par une partie de la violence qu’il commet.

Le jeu a donc déjà placé la barre très haut et la série va devoir être à la hauteur du jeu s’il veut séduire autant de téléspectateurs que de joueurs.

Mais, la fameuse série ne sera pas disponible n’importe où. C’est sur la plateforme HBO Max que sera diffusée cette adaptation. Arrivant tout juste en France, cette nouvelle plateforme de streaming vient concurrencer les plus grands tels que Netflix, Prime Vidéo, Disney+ et vient doucement se faire une place sur le marché.

Casey Bloys says HBO’s ‘THE LAST OF US’ series will not premiere in 2022. (Source: The Hollywood Reporter)#HBO #HBOMax #TheLastOfUs pic.twitter.com/2a4RtAacD3 — Cinema Trailer News (@CinemaTrailerNe) February 16, 2022

Des informations exclusives

Lors d’une interview accordée à Deadline Hollywood, le directeur de HBO, Casey Bloys s’est exprimé au sujet de la série.

Malheureusement pour les impatients, la première diffusion n’est pas pour maintenant. En effet, le tournage étant toujours en cours au Canada, le directeur estime pour 2023 la sortie de la série.

Elle ne sera pas diffusée en 2022 – ils sont encore en train de tourner au Canada. J’imagine que vous la verrez en 2023 […] J’ai vu certains des premiers épisodes et je suis très enthousiaste. Craig a fait Tchernobyl pour nous, c’est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu semble incroyable, donc je suis enthousiaste, mais ce ne sera pas en 2022.

Casey Bloys rassure tout de même les téléspectateurs en promettant une série d’exception.