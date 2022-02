Toutes les infos sur le nouveau film Downton Abbey

Alors que le film Downton Abbey est sorti en salle le 25 septembre 2019, on pourra très bientôt retrouver la famille Crawley sur nos écrans. En effet, le public a été conquis par l’histoire et les acteurs jouant extrêmement bien leurs rôles.

Pour l’année 2022, on aura la chance de retrouver une nouvelle fois cette famille, qui regorge de secrets prêts à être révélés au grand jour.

The legacy continues. Tune in to @TODAYshow on @nbc tomorrow morning for an exclusive look at the new trailer for #DowntonAbbey: A New Era! pic.twitter.com/pwH8rHAXht

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) February 14, 2022