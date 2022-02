Les erreurs que tout le monde fait sous la douche…

Pour notre hygiène, on y passe tous au moins une fois par jour. C’est un moment agréable et un bon moyen pour nous réveiller. Cependant, il est important de veiller à notre consommation d’eau pour le bien de la planète. Beaucoup d’erreurs sont commises sous la douche. Découvrez-les tout de suite dans cet article ainsi que des conseils !

Les principales erreurs commises sous la douche

La douche nous détend et nous permet de regagner de l’énergie. Toutefois, il convient de faire attention à votre peau et à votre santé. Pour cela, suivez toutes ces erreurs à ne plus commettre. La principale est de se doucher plusieurs fois par jour. En effet, cela est nocif pour votre peau, car elle est agressée et les bactéries qui la protègent n’ont pas le temps de se développer correctement.

Cela n’est pas non plus bon pour la planète. À savoir qu’une douche demande 6 litres d’eau par minute, donc près de 90 litres d’eau pour une douche de 15 minutes ! Ça donne à réfléchir… Il est alors recommandé de prendre une douche quotidienne qui ne dépasse pas les dix minutes. De plus, attention à la température de l’eau. Si celle-ci est trop chaude, votre corps peut en souffrir. Cela provoque de la desquamation et de la sécheresse. Elle peut notamment provoquer un afflux de sang excessif, ce qui accentue la sécheresse de la peau.

Attention à ne pas abuser des gels et savons moussants. Pour la plupart, ils sont chimiques et contiennent des tensioactifs qui retirent la graisse de votre peau et les collent à l’eau. Si vous constatez que votre produit mousse beaucoup, soyez vigilant et n’en abusez pas. De plus, cela vous fera économiser. Pour votre hygiène et votre santé, faites notamment attention au gant de douche que vous utilisez. Tout comme votre brosse à dents, veillez à le changer régulièrement, car utiliser le même sur une longue durée n’est pas hygiénique.

Dans une salle d’eau, toutes les conditions favorisent la prolifération des bactéries, notamment à cause de l’humidité. Changez-le donc chaque mois. Pour éviter une dermatite irritative, veillez à bien vous rincer. Par ailleurs, pour éviter toute sécheresse et démangeaison sur votre visage, cessez d’y toucher sous la douche. L’épiderme du visage est fragile alors le contact d’une eau chaude contre celui-ci n’est pas bénéfique.

De la même façon, n’effectuez pas vos gommages et autres soins pour le visage sous la douche. Il vaut mieux le faire avant d’y entrer et de le rincer sous la douche, cela est possible.

Quelques tips à utiliser sans modération

Pour les plus courageux d’entre vous, attaquez-vous à une bonne douche froide ! Cela a plusieurs bienfaits pour la peau, tout particulièrement l’amélioration de la circulation sanguine. Rassurez-vous, quelques secondes sous l’eau suffisent pour enclencher toutes les vertus de cette pratique.

Prenez soin de vos cheveux. Il n’est pas nécessaire de les laver tous les jours, cela les abîme et c’est contre-productif. Privilégiez le lavage à une fréquence d’une fois par semaine ou deux au maximum. Vos cheveux seront plus sains et pourront créer du sébum dans un cycle normal.

Des nids à bactéries, on en a tous peur. C’est pourquoi il est important de changer régulièrement vos serviettes de bain pour éviter cela. Après 10 utilisations, changez-la, car les cellules de peau morte et les bactéries s’y incrustent facilement.