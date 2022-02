Le fils caché de Julien Lepers

Julien Lepers, animateur emblématique de France 3 notamment pour l’émission Questions pour un champion se retrouve au cœur du scandale. En effet, la célébrité étant, certaines personnes cherchent à en profiter, ce qui sème le doute lorsqu’un jeune homme prétend être le fils caché de l’animateur.

Lors d’une interview avec France-dimanche, Alexandre Lefeuvre est venu témoigner de son lien de parenté avec le célèbre animateur Julien Lepers.

Il raconte alors que sa mère Véronique et que l’animateur aurait entretenu une courte relation durant la fin des années 80. Bien sûr, de cette relation est arrivée Alexandre, mais d’après lui, Julien Lepers était déjà en couple et vivait une double vie.

Étant très médiatisé, Alexandre regardait celui qu’il dit être son père à la télé. Finalement, quelques années plus tard, le jeune homme aurait décidé d’envoyer une lettre à l’animateur. Une fois réceptionnée la lettre, Julien Lepers aurait donné suite à ce message et d’après Alexandre, voici comment cela s’est passé :

Quelqu’un toque à la porte et je vois Julien Lepers avec un casque, tenant la main de son fils Guillaume et celle de sa compagne de l’époque. On les a fait rentrer dans la maison. Le courant est bien passé et il est parti en promettant de me revoir