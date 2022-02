Nouveau cap dans le couple star Tom Holland et Zendaya !

Alors que les deux acteurs se connaissent depuis 2016, les nombreuses rumeurs sur leur couple caché n’ont pas arrêté ces dernières années. Après un long moment d’attente pour tous les fans de ce duo, ils ont enfin officialisé cette relation au public. D’après certaines informations, le couple serait d’ailleurs sur le point de franchir un cap important dans leur relation.

tom holland and zendaya this week was simply everything <3 pic.twitter.com/g5qanxghA6 — best of tom & zendaya (@tomdayarchive) February 20, 2022

Les débuts du couple

Le couple a suivi la tradition, après plusieurs adaptations du super-héros spider man, les acteurs ont fini par se mettre ensemble.

En effet, si l’on suit l’histoire, Tobey Maguire et Kirsten Dunst ont fini ensemble à la suite de Spider-Man en 2002. Mais pas uniquement, car Andrew Garfield et Emma Stone ont vécu, eux aussi, une histoire d’amour à l’occasion du film The Amazing Spider-Man.

Zendaya et Tom Hollande suivent alors la suite logique et se rassemblent suite à leur apparition Spider-Man: Homecoming.

Ce rapprochement n’a d’ailleurs pas plus à tout le monde et Amy Pascal, productrice chez Sony et en collaboration sur les films Spider-Man, révèle ce qu’elle a dit aux acteurs.

Alors que l’on venait de les caster, j’ai pris Tom et Zendaya à part afin de leur donner des conseils / les sermonner. Je leur ai dit de ne pas aller vers ça, d’éviter de le faire. De tenter d’éviter. J’avais donné le même conseil à Andrew et Emma, car cela peut compliquer les choses. Ils m’ont tous ignorée

Tandis qu’ils se sont rencontrés sur ce tournage en 2016, une réelle alchimie entre les deux est née. Jusqu’en novembre 2021, beaucoup de soupçons ont été tourné vers les deux acteurs et leur potentiel couple caché.

C’est en novembre dernier, peu avant la sortie d’un autre volet de Spider-Man qu’ils officialisent enfin, au grand bonheur des téléspectateurs.

Un nouveau projet pour Tom Holland et Zendaya

Quelques mois seulement après l’annonce officielle du couple, il semblerait qu’il ait déjà plusieurs projets en commun.

Une maison en perspective

Selon certaines sources anglaises, Tom Hollande et Zendaya seraient sur le point d’investir dans une maison située dans le sud de Londres.

Ils sont aux anges depuis qu’ils ont acheté leur première maison ensemble (…) Ils sont très amoureux et ils voulaient avoir leur première maison à Londres, là où Tom Holland a grandi. Et tout le monde est ravi pour eux

Évidemment, cet achat représente beaucoup aux yeux des fans qui y voient une marque d’engagement à long terme et une stabilité pour le couple.

La réponse ironique de l’acteur

Cependant, lors d’une interview pour l’émission Live with Kelly & Ryan, Tom Hollande a réagi à cette information qui prenait de plus en plus d’ampleur sur les réseaux.

Beaucoup de gens m’ont appelé parce que j’ai apparemment acheté une nouvelle maison dans le sud de Londres ! Ce qui est totalement faux ! Je n’ai pas acheté de nouvelle maison. Je me suis dit : ‘Wow, quelle surprise, je me demande quand est-ce que j’aurai les clés

L’acteur répond alors sur le ton de l’humour et ne semble donc pas être au courant de ce projet commun. Le couple n’a pas encore décidé d’emménager ensemble pour de bon, mais comme on dit, il faut laisser le temps au temps.