Jamal Edwards :Une star de YouTube décédée

Ce dimanche 20 février est survenue soudainement la mort de Jamal Edwards. Pour le moment les circonstances du décès n’ont pas encore été révélées, mais selon le quotidien Het Nieuwsblad la mère du jeune homme aurait évoqué une maladie soudaine. Cette célébrité laisse un grand vide derrière elle et de nombreuses personnes sont affectées par cette disparition, arrivée beaucoup trop tôt…

Alors que Jamal Edwards était encore adolescent, le jeune homme a eu une merveilleuse idée. En effet, le youtubeur est aussi le fondateur de SBTV, une plateforme de musique en ligne. Il s’était d’ailleurs exprimé sur ce moment de sa vie.

Tout le monde se demandait comment faire passer ses vidéos sur MTV. YouTube n’avait qu’un an. Je me suis dit: J’ai eu une caméra pour Noël, je vais commencer à filmer des gens et les mettre en ligne. Tout le monde me regardait en disant : «Qu’est-ce que tu fais, tu ne peux pas rivaliser avec ces grandes entreprises ?» Mais je pense que j’ai été assez précoce pour croire que je pouvais changer les choses.

Grâce à son courage, il a su monter un projet innovant et a aidé plusieurs célébrités à lancer leur carrière telles que Dave, Ed Sheeran ou encore Jessie J.

Cependant, Jamal Edwards marque l’histoire d’une autre manière.

En effet, durant l’année 2014, âgé de seulement 24 ans, il est décoré de l’Ordre de l’Empire britannique ayant œuvré pour des causes nobles.

Il était d’ailleurs ambassadeur de l’organisation caritative Prince’s Trust fondée par le Prince Charles. Celle-ci a pour but de venir en aide aux jeunes étant âgés entre 11 et 30 ans dans leur recherche d’un emploi, d’un enseignement ou encore d’une formation.

Le youtubeur ayant posté une photo de lui et ayant participé à plusieurs événements publics il y a moins d’une semaine a fait que l’annonce de sa mort a été encore plus brutale.

Just found all these pictures back in 2017 where he was going round taking selfies with people on my phone 😂 ahhh we gonna miss u J @jamaledwards @SBTVonline #KeepJamalEdwardsNameAlive 💙 pic.twitter.com/Shpr9AdVBY

Grâce à son métier, Jamal Edwards avait de multiples relations dans la musique, beaucoup d’artistes ont réagi très vite à l’annonce de sa mort.

Parmi eux, on retrouve la rappeuse Lady Leshurr qui a laissé les messages suivants sur ses réseaux sociaux :

Elle a ensuite publié ce commentaire :

Ce message est un exemple parmi les innombrables commentaires de soutien que l’on a pu voir passer.

We are deeply saddened to learn of Jamal Edwards passing. As the founder of @SBTVonline, his groundbreaking work & legacy in British music and culture will live on 🙌🏾🙏🏾✊🏾

Our hearts and thoughts are with his friends and family. pic.twitter.com/IQPcpkBG8w

— MOBO (@MOBOAwards) February 20, 2022