Sophie Turner : de nouveau enceinte ?

Le couple de célébrités a enfin décidé de s’exposer au grand public et d’annoncer ouvertement l’arrivée prochaine d’un deuxième enfant. Joe Jonas et Sophie Turner semblent nager dans le bonheur, mais évidemment il a fallu passer par des périodes un peu moins sympathiques avant d’en arriver là.

sophie turner getting a necklace with her daughter willa's birthdate and a tattoo of the first letter of her name is just wholesome content 🥰 pic.twitter.com/at6UljQeDb — best of sophie turner (@badpost_sophiet) November 19, 2020

L’amour : une évidence

L’amour est une chose que l’on n’explique pas. C’est une sensation unique et certains parlent même de coup de foudre. Quoi qu’il en soit, le couple de célébrités semble bien s’être trouvé et ne compte pas se lâcher de sitôt.

Le début d’un long chemin

Ayant certains amis communs, les deux personnalités se sont rencontrées grâce à eux. Par la suite, ils officialisent leur couple en 2016. Petit à petit, Joe Jonas et Sophie Turner construisent leur vie commune et décident de se marier deux ans et demi après leur rencontre.

lls annoncent ensuite l’arrivée de leur premier enfant, une suite logique pour les artistes.

Malgré tout, la relation n’a pas toujours été simple…

Une crise de courte durée

Interviewée par The Sunday Times, Sophie Turner avait fait de grandes révélations sur la crise qu’a vécue son couple et de son état en général à ce moment-là.

C’était la pire journée de nos vies. Pendant une seconde, nous avons paniqué, et 24 heures plus tard nous nous disions ‘plus jamais

Une petite dispute qui n’aura pas fragilisé très longtemps ce couple plus que solide. En revanche, Sophie raconte la période difficile qu’elle a subie :

J’ai traversé cette phase pendant laquelle j’étais mal psychologiquement [quand nous nous sommes rencontrés en 2016]. Il me disait ‘je ne peux pas être avec toi tant que tu ne t’aimes pas, je ne peux pas te voir m’aimer plus que tu t’aimes

Heureusement, l’actrice a su remonter la pente et vivre sa vie pleinement.

Un heureux événement

Alors que le couple a accueilli en juillet 2020 leur premier enfant, Sophie Turner, actrice de la série Game of Thrones, dévoile son ventre arrondi qui laisse entrevoir sa nouvelle grossesse. Après l’arrivée de leur petite fille prénommée Willa, les deux célébrités ont adoré leur rôle de parents.

Toutefois, cette annonce n’est pas une réelle surprise. En effet, en novembre 2020, le magazine US Weekly révèle l’information suivante :

Joe et Sophie essayent déjà d’avoir un autre bébé. Ils ont hâte d’agrandir la famille. Avoir un enfant les a rapprochés et ils veulent une grande famille ensemble

Le chanteur de 32 ans et l’actrice de 25 ans semblent être déterminés à former une grande famille. Pour cette grossesse, il ne reste plus qu’à suivre son évolution et attendre de connaître le sexe du bébé ainsi que son futur petit nom.

Il est d’ailleurs possible que le couple continue sur sa lancée : ils auraient comme projet de vouloir un troisième enfant par la suite.

Quoi qu’il en soit, le couple est rempli de bonheur et la famille s’agrandit pour encore plus de joie.