Le tiktokeur Benjamin continue de créer la polémique et se fait clasher sur TPMP !

Depuis plusieurs semaines, le Tiktokteur Benjamin se retrouve au cœur d’une grande polémique qui prend un peu plus d’ampleur chaque jour. En effet, le jeune homme revendiquant son homosexualité librement s’est permis de publier une vidéo de lui en crop top dans une église en train de twerker. Une attitude jugée irrespectueuse par les internautes, qui ne manquent pas de réagir. Cette affaire ayant pris de telles proportions, Benjamin a décidé de faire une nouvelle vidéo d’excuses, qui n’est en fait qu’une nouvelle provocation.

"J'avais envie de faire un affront à toutes les réflexions que j'avais par rapport à la religion" L'influenceur Benjamin Ledig, a provoqué la colère des internautes en se filmant en train de twerker en crop top dans une église. Il s'explique en direct ce soir dans #TPMP ! pic.twitter.com/Bt8mPOWWqW — TPMP (@TPMP) February 18, 2022

Le TikTokteur qui agace la toile

Beaucoup ont réagi suite à la vidéo de Benjamin. Après celle-ci, le jeune homme a reçu de multiples menaces. Il vient témoigner de ses agissements et de ce qu’il vit désormais au quotidien sur le plateau de TPMP.

Une première intervention sur le plateau de TPMP

Le Tiktokeur Benjamin explique alors sur le plateau de Touche pas à Mon Poste tous les commentaires qu’il pouvait recevoir au quotidien sur son homosexualité. En réponse à cela le jeune homme a avoué avoir voulu provoquer par cette vidéo, mais toujours dans le but d’être plus tolérant avec cette communauté.

Depuis que je suis sur les réseaux, il y a plein de gens qui pensent que je devrais rentrer dans le droit chemin et que Dieu devrait me guider (…) Parce que j’ai des relations avec des hommes et que je porte des vêtements féminins. Je voulais faire un petit affront à tout ça (…) Je voulais surtout dénoncer l’homophobie qui est hyper présente à l’église et que je subis depuis 2 ans

Mais, ces explications ne semblent pas convaincre tout le monde et ses futures actions vont décrédibiliser les dires du jeune homme.

Des fausses excuses

Quelques jours après la polémique le Tiktokeur semblait avoir décidé de faire enfin des excuses pour son comportement et dit la chose suivante dans sa vidéo :

Alors aujourd’hui, je voudrais m’excuser pour toutes les personnes que j’ai pu blesser. Je ne m’en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerais à l’avenir pour devenir une meilleure personne.

Toutefois, la vidéo a été filmée une nouvelle fois dans une église et le jeune homme se trémousse et fait des poses sexy tout en disant ces mots. Une provocation de plus qui ne va pas calmer les internautes.

"Vous ne rendez absolument pas service à votre communauté" Débat animé sur le plateau de #TPMP autour de la polémique du twerk en crop top dans l'église ! pic.twitter.com/ebcxFJ0Arf — TPMP (@TPMP) February 18, 2022

L’énervement d’un chroniqueur sur TPMP

Les chroniqueurs de l’émission TPMP n’ont pas manqué de réagir sur le plateau. Guillaume Genton était réellement agacé par le jeune homme.

Il nous prend très clairement pour des c*ns ! Il dérape une première fois gravement, il vient sur le plateau et essaye de nous sensibiliser en nous racontant son histoire et en nous disant que ce n’était pas facile pour lui. Et là, il se fout de notre gue*le en faisant une vidéo où il se moque de tout le monde ! Évidemment, on ne peut pas cautionner les menaces. Mais il fait tout pour que ça arrive ! (…) Le seul but, c’était qu’on parle de lui et croyez-moi qu’il était très content d’être venu pour gagner des abonnés

Le Tiktokeur ne serait donc intéressé que par le Buzz et le nombre d’abonnés qu’il peut avoir. Reste à voir si les agissements du garçon vont s’apaiser ou s’il prépare encore une nouvelle vidéo provocatrice.