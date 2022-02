Rennes : Un jeu de société créé par un détenu

Une idée ingénieuse

Cet ancien prisonnier est sorti avec un concept totalement insolite. Un jeu de société pour faire de la prévention. Une idée qui pourrait paraître idiote, mais qui devrait changer de nombreuses choses.

Un concept divertissant

Arbi Madhaj est un ancien détenu d’une prison de Rennes. Arrêté pour divers problèmes liés à la drogue, il a décidé de se remettre dans le droit chemin en créant un jeu de société. Il est évident que ce jeu ne parle pas en bien des différentes drogues, mais en fait la prévention. Sans dénigrer le sujet ou être trop incisif, Arbi a mis au point un système pour que les jeunes se sentent concernés et soient prudents.

Un ancien détenu rennais fabrique un jeu de société pour alerter les jeunes des quartiers contre les conséquences du trafic de drogue.https://t.co/Y3OKs6OfmB — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) February 17, 2022

Le jeu sera très bientôt disponible en ligne et se nomme Terrain de deal. C’est plus le trafic de stupéfiant qui est traité dans le jeu, car c’est un problème qui touche trop de jeunes. Un moyen efficace pour gagner quelques sous même si cela est puni par la loi. L’initiative est belle, et Arbi compte bien inculquer aux jeunes que cette vie n’est pas le chemin à suivre.

Des conditions réalistes

Le but est aussi qu’Arbi raconte son histoire. L’ex-détenu a vécu une situation difficile liée au trafic de drogue et veut aujourd’hui empêcher ce qu’il n’a pas pu faire pour lui-même. Les joueurs de Terrain de deal pourront faire face aux situations qu’a vécues Arbi. Un système qui devrait s’avérer efficace pour des jeunes perdus.

Ce sont des cartes inspirées du code pénal. Par exemple, l’embuscade est punie de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Je ne fais pas la promotion du trafic de stupéfiants, c’est un jeu de prévention pour informer des risques encourus

Un jeu réaliste dont le gouvernement pourra s’inspirer. La prévention est encore trop peu utilisée dans les quartiers sensibles. Un jeu de société bouleverse les codes du préventif. Tout le monde y gagnera, et Arbi se sentira mieux s’il se sent utile pour l’avenir des jeunes de quartiers comme il l’était avant.

Une solution complète

Les terrains de deal sont la source de toutes les violences dans les quartiers. Les gamins d’aujourd’hui sont en veille 12 heures par jour pour faire les guetteurs. Cependant, si l’on fait le calcul, à la fin du mois, ils ne touchent même pas un Smic. Sans compter les risques qu’ils prennent quand ils sont impliqués. À terme, ils finissent en prison

Tous les problèmes liés à la drogue sont traités dans le jeu. Que ce soit l’impact sur la famille, les effets indésirables ou la dépendance qui se crée, chaque difficulté est évoquée de façon ludique, mais sérieuse. Arbi, l’ancien détenu, intervient également dans les établissements scolaires pour faire de la prévention. Rien de mieux qu’un homme avec l’expérience pour en apprendre plus sur un sujet sérieux.