Rennes : Trois nouveaux kiosques disponibles place Sainte-Anne

Des kiosques en bois place Sainte-Anne

Trois kiosques en bois sont actuellement en fin de construction place Sainte-Anne à Rennes. Six kiosques ont été installés dans les renforts de l’église Saint-Aubin. Trois d’entre eux sont destinés à accueillir des activités pour redynamiser et aménager la place de la ville. Un appel à candidature a été lancé pour trouver de futurs locataires.

Les futurs commerces

La ville de Rennes est en pleine recherche de candidats pour occuper les trois futurs kiosques dès septembre prochain. Quelles activités les occuperont ? Pour l’instant, rien n’est prévu. Il ne devra en revanche pas s’agir de restauration. En effet, ces activités et la cuisine sur place ont besoin d’un système d’extraction et de ventilation qui ne sont pas compatibles avec ces chalets en bois. Ainsi, les futurs locataires devront proposer des activités de commerce de détail, d’artisanat, de service ou encore de loisirs. De quoi apporter de la nouveauté aux habitants dans un espace original. La ville est d’ores et déjà à la recherche de candidats pour ces trois premiers locaux.

⛲️Explorez la ville de place en place !

📍Place des Lices, Place Hoche, Place de la mairie, Place du Champ Jacquet, Place Sainte-Anne… chacune à sa particularité et son ambiance. #visitrennes

https://t.co/aWxbvMUQ1y — Tourisme Rennes (@tourismerennes) February 1, 2022

Plusieurs kiosques installés

Rennes souhaite redynamiser le cœur de la place Sainte-Anne en optimisant les contreforts de l’église Saint-Aubin grâce à la construction de kiosques en bois. Trois d’entre eux seront donc occupés par des activités de commerce ou services. Deux d’entre eux seront situés côte-à-côte, à l’ouest, côté Couvent des Jacobins et un autre à l’est, du côté du métro.

Les autres serviront de sanitaires et de local de collecte de cartons de la ville. Ils seront installés courant 2022.

Ces kiosques ont une surface de près de 15 m², avec sas individuel ou commun de 4 m² environ. Les occupants devraient y rester 5 ans. La redevance annuelle devra être de minimum 200 euros par an et par m², sur proposition du candidat.

Une localisation idéale

La ville de Rennes a décidé d’installer ces kiosques au cœur de la place Saint-Anne. C’est un choix bien réfléchi, car cette dernière comprend de nombreux restaurants, bars et cafés qui accueillent beaucoup de public. De plus, de diverses lignes de transports en commun desservent la place, notamment la ligne A du métro et la future ligne B qui ouvrira dans quelques mois.

La ville précise :

La place Sainte-Anne bénéficie également d’une fonction touristique forte tant par le patrimoine rennais, à l’image des maisons à pans de bois, que par la présence du centre des congrès qui draine une clientèle d’affaires, de touristes, de promeneurs, etc.

Les candidats intéressés peuvent transmettre leurs dossiers avant le 1ᵉʳ mars prochain. Tous les éléments à envoyer se trouvent sur le site de Rennes. La ville étudiera les demandes et choisira les projets les plus ambitieux, pour une installation dès septembre prochain. Un dossier d’urbanisme devra ensuite être déposé par les candidats sélectionnés et pourront réaliser des travaux d’aménagement.